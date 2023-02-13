سیاسة

فؤاد حسين يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران الأوضاع في المنطقة

author_image سوار أحمد
العراق فؤاد حسين أمريكا الأوضاع

أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الأحد مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران روبرت مالي الأوضاع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "وزير الخارجية استقبل في مقر إقامته في واشنطن، روبرت مالي المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون المباحثات النووية مع الجمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانية".

وتناول الجانبان أسباب زيارة الوفد العراقيّ إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة، كما ناقش الجانبان سير المباحثات بين دول  5+1 مع الجانب الإيرانيّ، التي كانت تُعقد في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة".

وأشار حسين بحسب البيان، إلى "الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه يوم الجُمعة الماضي من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان،والحديث الذي جرى بينهما بهذا الشأن".

بدوره، ثمّن روبرت مالي "دور العراق عبر وزارة الخارجيَّة"، مُشيداً "بالجُهُود المتواصلة للدبلوماسيَّة العراقيَّة في العديد من المبادرات،لا سيما في العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة".

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