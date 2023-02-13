سیاسة

بمشاركة مسرور بارزاني.. انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني قمة دبي

أربيل (كوردستان24)- انطلقت صباح اليوم الاثنين في دبي، فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

والقمة التي تُعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحاً في جميع المجالات.

وقال مراسل كوردستان 24 عمار نجم الدين، ان أعمال القمة بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وألقى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات الكلمة الافتتاحية للجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023 بعنوان "10 سنوات من التحولات".

وأكد مراسل كوردستان 24 ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيلقي اليوم كلمة في القمة العالمية.

وتعقد القمة العالمية للحكومات في دبي سنوياً، وتجمع هذا العام نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وآلاف المسؤولين الحكوميين.

 

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