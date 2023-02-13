سیاسة

بيان سامي عبد الرحمن: العراق بحاجة إلى بقاء الجيش الأمريكي

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بيان سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة اقليم كوردستان في الولايات المتحدة الامريكية
بيان سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة اقليم كوردستان في الولايات المتحدة الامريكية
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 )- قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن ، ، إن وفد حكومة إقليم كوردستان زار واشنطن الأربعاء لمناقشة القضايا الاقتصادية.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن ، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ، لموقع كوردستان 24 إن هناك بعض الإشاعات داخل العراق حول الانسحاب الأمريكي.

وتابعت  "إذا انسحب الجيش الأمريكي من العراق ، فإن كل الدول الأوروبية ستنسحب من العراق ، والحكومة العراقية لن تفعل ذلك".

وقالت بيان  إن "حكومة إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع الحكومة العراقية الحالية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفسه ، لكن القضية مطروحة أمام المحكمة الاتحادية". آملا أن تحل  القضايا بين حكومة إقليم كوردستان والمحكمة الاتحادية.

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