بيان سامي عبد الرحمن: العراق بحاجة إلى بقاء الجيش الأمريكي

أربیل (كوردستان 24 )- قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن ، ، إن وفد حكومة إقليم كوردستان زار واشنطن الأربعاء لمناقشة القضايا الاقتصادية.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن ، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ، لموقع كوردستان 24 إن هناك بعض الإشاعات داخل العراق حول الانسحاب الأمريكي.

وتابعت "إذا انسحب الجيش الأمريكي من العراق ، فإن كل الدول الأوروبية ستنسحب من العراق ، والحكومة العراقية لن تفعل ذلك".

وقالت بيان إن "حكومة إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع الحكومة العراقية الحالية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفسه ، لكن القضية مطروحة أمام المحكمة الاتحادية". آملا أن تحل القضايا بين حكومة إقليم كوردستان والمحكمة الاتحادية.