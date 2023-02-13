نائب الرئيس التركي : بدأنا ببناء مدينة من 5000 حاوية

أربيل (كوردستان 24 )- كشف نائب الرئيس التركي إن أكثر من 34 ألف عامل يعملون في المناطق التي ضربها الزلزال وبدأوا في بناء مدينة بسعة 5000 حاوية.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي في مؤتمر صحفي ، الأحد ، إنه تم إنقاذ مواطن بعد 159 ساعة في اليوم السابع من الزلزال.

وأضاف : "هذه الأخبار السارة مهمة للغاية وقد أبقت معنوياتنا عالية، ولدينا حاليًا 34717 موظفًا يعملون في البحث والانقاذ ،وهم يواصلون العمل بأفضل ما لديهم في المناطق المتضررة من الزلزال".

وقال اوكتاى "يتواصل بناء مدينة من الخيام ومدينة للحاويات فى المنطقة. وقد بدأنا بالفعل ببناء مدينة بسعة 5000 حاوية".

وتابع "يجب تحديد المباني التي لم تتضرر أو التي تعرضت لأضرار طفيفة وتسليمها لأصحابها في أسرع وقت ممكن".

مشيرا أنه "تم تحديد 108 آلاف مبنى و 550 ألف وحدة سكنية على أنها سليمة. وتضرر 58 ألف مبنى و 438 ألف وحدة سكنية بشكل طفيف."

وقال "أكثر من 6000 من موظفينا يعملون حاليا بشكل مكثف على تقييم الأضرار. وقد تم الانتهاء من العمل في 230 ألف مبنى و 966455 وحدة مستقلة، وأن العمل يسير بوتيرة سريعة ".

وكان زلزال ضرب بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر عدة أجزاء من تركيا وشمال كوردستان وسوريا وغرب كوردستان في حوالي الساعة 4:15 من صباح يوم الاثنين الماضي ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.