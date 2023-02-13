سیاسة

محمود محمد: الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاهز للمحادثات لكنها أرجئت بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني

author_image Kurdistan24 اربیل
محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني
محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - شدد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، على استعداد الحزب لمواصلة المحادثات مع الأحزاب السياسية في كوردستان لحل القضايا المتعلقة بالانتخابات ، وأبلغ موقع كوردستان 24 بمضمون الاجتماع السابق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وصرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد ، لكوردستان 24 بأن الديمقراطي الكوردستاني مستعد للمحادثات ، لكن اللقاءات بينهما تأجلت بناء على طلب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبخصوص الاجتماع الذي عقد بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية في 28 كانون الثاني 2023 ، قال محمد ، "خلال زيارتنا للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، ناقشنا المشاكل والمخاطر واتفقنا على موضوع إجراء الانتخابات هذا العام ، ونسقنا بهذا الخصوص  .

وقال محمود محمد إن الاجتماع الثاني كان مقررا عقده في الأسبوع التالي للاجتماع ، لكن "تم تأجيله بناء على طلب الاتحاد الوطني الكوردستاني ولم يكونوا مستعدين لمواصلة الاجتماعات.

وجدد محمود محمد ، في جزء آخر من حديثه  ، استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمواصلة المحادثات ، وقال إننا سنواصل زيارة الأحزاب السياسية الأخرى.

وبحسب بيان مشترك صادر عن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ، انعقد إجتماع بينهما  في السليمانية في 28 كانون الثاني  2023.

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