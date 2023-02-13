صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار خفيفة بدءا من الغد

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء الأمطار العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، فيما  سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الاماكن منها تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق  في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض عدة درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة متفرقة في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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