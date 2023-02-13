رئيس غرفة التجارة الإيرانية: التبادل التجاري بين طهران وبغداد أقوى من ذي قبل

أربیل (كوردستان 24 ) - صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن الصادرات إلى العراق مستمرة دون أي عقبات ونتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد ملفتا ان الأخبار الصادرة حول تعليق أو تعطيل التجارة مع العراق لا اساس لها من الصحة وهي مجرد حرب نفسية تهدف الى اثارة أجواء غير ملائمة بين البلدين.

وقال يحيى أل اسحاق في مقابلة مع وكالة ( إرنا ) اليوم الاثنين، 13 شباط وتابعتها كوردستان 24 ان العلاقات بين ايران والعراق قوية جدا في مختلف المجالات وان البلدين تربطهما علاقات ودية قديمة.

وأكد أن " الأخبار المتعلقة بتعطل وتوقف التجارة بين البلدين، بأنها غير صحيحة وأن الصادرات للعراق مستمرة دون أي عوائق بل ومن المتوقع زيادة المبادلات التجارية مع العراق."

ولفت ال اسحاق إلى ان العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران وطالت البنوك ادت الى تشديد الرقابة على بنوك ايران وتحويلاتها المالية بالدولار واضاف: إن المعروض من الدولار انخفض في السوق العراقية وزاد سعره مما أضر بالنشاط المالي لهذا البلد.

وأكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة: "خلال هذه الفترة تم عرض 1700 دينار مقابل 100 دولار إلا انه وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية انخفض السعر الآن إلى 1500 دينار.

وشدد على أن العلاقات التجارية بين إيران والعراق آمنة وقال: مع قيام الحكومة العراقية بتحقيق التوازن في سعر صرف الدينار والدولار في العراق، ستحل المشاكل.