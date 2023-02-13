مضمون إجتماع رئيس حكومة أقليم كوردستان ورئيس الوزراء الجورجي

أربيل (كوردستان 24 )- أجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في دبي وشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان وجورجيا.

والتقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في دبي اليوم الاثنين 13 شباط .

وناقش الاجتماع تطوير العلاقات بين كوردستان وجورجيا وشدد الطرفان على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تمت مناقشة فرص فتح قنصلية جورجية في إقليم كوردستان وتسيير رحلات جوية مباشرة بين تبليسي وأربيل.