كوردستان تحدّد موعد انتهاء حملة التبرعات والاستمرار بإرسالها لمنكوبي الزلزال

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، موعد انتهاء حملة التبرعات للمتضررين من الزلزال، والاستمرار بإرسالها الى المنكوبين في تركيا وسوريا.

وقالت الداخلية في بيان، ان موعد انتهاء حملة جمع المساعدات، ستنتهي يوم الجمعة المقبل 17 شباط فبراير 2023، حيث سيتم إرسال التبرعات الى المنكوبين.

ولاتزال حملة جمع المساعدات التي انطلقت في العديد من المناطق في إقليم كوردستان لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، مستمرة وذلك في اليوم الثامن من الزلزال الذي ضرب مناطقة واسعة في تركيا وسوريا.

وتتواصل الحملة في أربيل والسليمانية وإدارة رابرين وكرميان وكركوك ودهوك والعديد من المناطق الأخرى.

واعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو في وقت سابق، انه بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تم إطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

كذلك وجّه مسرور بارزاني، المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وبالفعل وصلت قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا ومنطقة عفرين، من إقليم كوردستان، وستتواصل العملية وفق ما يفيد مسؤولون في مؤسسة بارزاني الخيرية.

ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا.

ويشكو الأهالي في ناحية جندريس التابعة لمنطقة عفرين، من عدم وصول المساعدات للمنطقة، وضعف جهود الإنقاذ بسبب قلة اعداد الفرق المختصة والمعدات في المنطقة.