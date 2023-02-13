الرئيس بارزاني للوفد الصيني : علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني تأريخية

أربيل (كوردستان 24 ) - أستقبل الرئيس مسعود بارزاني وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني برئاسة جور روي مساعد وزير الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

استقبل الرئيس مسعود بارزاني وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني في صلاح الدين اليوم الاثنين 13 2023 ضم كلا من جور روي ، مساعد الوزير في الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وجو وي السفيرالصيني في العراق وليو زينك يونغ القنصل الصيني في أربيل وعددا من المسؤولين والمستشارين بالحزب الشيوعي الصيني.

وأشار مقر بارزاني الى أن الرئيس مسعود بارزاني عبر عن دعمه لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والصين ، معربا عن أمله في تنمية العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني وفق آليات مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية.

ووفقا لبيان مقر بارزاني ، أن الوفد الصيني أطلع الرئيس بارزاني على سياسة الحزب الشيوعي الصيني ونظرته للعالم بعد المؤتمر العشرين للحزب حول القضايا العالمية والإقليمية ، فضلا عن الوضع والتطورات والتغيرات في الصين. إضافة إلى النقاط والمفاهيم المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني ، ودعا إلى تطوير العلاقات بين الجانبين وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الإدارة والحكم والتجارة والاقتصاد. .

وتابع البيان ، أن الرئيس بارزاني أبدى ترحيبه بالوفد الضيف ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين حزب العمال الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني ، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني أستطاعو التغلب على العقبات والتحديات الكبيرة من خلال نظالهم و كفاحهم وأصالة وقوة الجماهير.

نص البيان من مقر بارزاني:

استقبل الرئيس مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 ، وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني في صلاح الدين وعددا من المسؤولين والمستشارين بالحزب الشيوعي الصيني.

في الاجتماع ، أطلع السيد جو روي ، رئيس الوفد ، الرئيس بارزاني على السياسة والنظرة العالمية للحزب الشيوعي الصيني بعد المؤتمر العشرين للحزب حول القضايا العالمية والإقليمية ، وكذلك الوضع والتقدم و التغييرات في الصين. مشيرا إلى النقاط والمفاهيم المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني ، ودعا إلى تطوير العلاقات بين الجانبين وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الإدارة والحكم والتجارة والاقتصاد. .

وفي الاجتماع ذاته ، رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف ، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني ، مشددا على أن الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني تمكنا التغلب على العقبات والتحديات الكبيرة من خلال نظالهم و كفاحهم وأصالة وقوة الجماهير.

وأعرب الرئيس بارزاني عن دعمه لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والصين ، معربا عن أمله في تنمية العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني وفق آليات مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية.