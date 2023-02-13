توضيح من وزارة البيشمركة بخصوص ترقية الضباط

أوضحت وزارة البيشمركة في بيان ، إنها أرسلت عدة جداول ترقية إلى مجلس الوزراء ، وفي المرحلة المقبلة ستنشر جميع جداول ترقية ضباط البيشمركة في الموقع الخاص لوزارة البيشمركة .

وجاء في بيان وزارة البيشمركة: “نشرت بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مختلفة عن جداول ترقية ضباط البيشمركة ، لذلك أستدعى الامر أن نعلن هذه الجداول وهي كالتالي :

1- تم الانتهاء من جداول 2020 و 2021 ونوروز 2022 وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للعمل عليها

2- بخصوص جداول أيلول 2022 ونوروز 2023 فهي أيضا يتم العمل عليها بنفس الطريقة لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن .

3- بعد الانتهاء من هذه المرحلة ، سيتم إعادة تنظيم جميع جداول الترقية لضباط البيشمركة وسيتم العمل على جداول الترقية وفقًا لوقت ومستحقات الضباط .