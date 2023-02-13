سیاسة

توضيح من وزارة البيشمركة بخصوص ترقية الضباط

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أوضحت وزارة البيشمركة في بيان ، إنها أرسلت عدة جداول ترقية إلى مجلس الوزراء ، وفي المرحلة المقبلة ستنشر جميع جداول ترقية ضباط البيشمركة في  الموقع الخاص لوزارة البيشمركة .

 وجاء في بيان وزارة البيشمركة: “نشرت بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مختلفة عن جداول ترقية ضباط البيشمركة ، لذلك أستدعى الامر أن نعلن هذه الجداول وهي كالتالي :  

1-     تم  الانتهاء من جداول 2020 و 2021 ونوروز 2022  وتم إرسالها  إلى مجلس الوزراء للعمل عليها

2-     بخصوص جداول أيلول 2022 ونوروز 2023  فهي أيضا يتم العمل عليها بنفس الطريقة لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن .

3-      بعد الانتهاء من هذه المرحلة  ، سيتم إعادة تنظيم جميع جداول الترقية لضباط البيشمركة وسيتم العمل على جداول الترقية وفقًا لوقت ومستحقات الضباط .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف