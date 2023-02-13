قاسم الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24 ) أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، وتابعته كوردستان 24 أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحث اليوم مع منسق الاتحاد الأوربي لشؤون مكافحة الإرهاب، ايلكا سالمي، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق الجهود الوطنية العراقية المتعلقة بإعادة العوائل من الأطفال والنساء من مخيم الهول في سوريا وإعادة دمجهم بالمجتمع".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول وبقية المخيمات عودة طوعية"، مشدداً على "أهمية التزام الدول بسحب رعاياها من المخيم".

وثمن في الوقت نفسه "جهود بعض الدول الأوربية التي أعادت رعاياها"، مشيراً إلى أن "العراق في مرحلة تنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف ومنعه، وصولا إلى مجتمع آمن ومتماسك".

من جانبه جدد وفد الاتحاد الأوربي "التأكيد على التزام الاتحاد باستمرار التعاون والشراكة ودعم العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف".