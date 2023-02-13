السوداني يؤكد حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة

أربيل (كوردستان 24 ) -أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، 13 شباط حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة، فيما أشار الى أن الموازنة المالية تحمل معالجات وحلولاً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية والذي يعد الأول مع لجنة نيابية بعد انتخابات اللجان النيابية".

وأضاف البيان أن "السوداني اطلع على مقترحات النواب الرامية إلى تطوير قطّاع التربية والتعليم والنهوض بكل مفاصله".

وأشار الى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية من حيث توفير المباني المدرسية وتجهيزاتها، وإسكان التربويين، فضلاً عن البحث في تعديل بعض التعليمات التي تخص التبرّع بالأراضي وطباعة الكتب المدرسية، والتداول بمقترح تشريع قانون حماية المُعلم".

وأكد رئيس الوزراء "حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة، قد يستغرق بناؤها سنوات، لكن الموازنة المالية تحمل معالجات وحلولاً، عبر صندوق العراق للتنمية وبمشاركة القطّاع الخاص".

وأشار إلى "عزم الحكومة على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ قانون مُنحة التلاميذ للعوائل الفقيرة المشمولة بالحماية الاجتماعية"، مؤكداً "إمكانية معالجة جميع المشاكل الحالية، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

المصدر : بغداد اليوم