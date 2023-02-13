سیاسة

وفد حكومة كوردستان يبحث مع وزير التخطيط العراقي ملف موازنة 2023

تقرر المضي في الاجتماعات والمفاوضات بهدف الوصول إلى حل واتفاق بهذا الصدد
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان إقليم كوردستان وزير التخطيط العراقي وفد حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الاثنين اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد تميم.

وذكرت حكومة الإقليم على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سلط الضوء على برنامج العمل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة العراقية وحقوق الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز وإثرائه، وإرسال مقترحات حكومة الإقليم بشأن قانون الموازنة إلى وزارة النفط العراقية، وقد تقرر المضي في الاجتماعات والمفاوضات بهدف الوصول إلى حل واتفاق بهذا الصدد.

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