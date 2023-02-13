جوتيار عادل: مستمرون في مباحثاتنا مع بغداد للاتفاق على النقاط الخلافية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الاثنين استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن النقاط الخلافية في عدد من المشاكل العالقة بين الجانبين، مؤكداً تحقيق "نتائج جيدة" في الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الوفد.

وقال عادل في بيان إن وفد حكومة الإقليم عقد اجتماعات مهمة في بغداد تمخضت عنها نتائج جيدة، مشيراً إلى أن الوفد بانتظار التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن النقاط الخلافية.

وأضاف "عقد وفد حكومة إقليم كوردستان يوم أمس واليوم ثلاثة اجتماعات مهمة، أولها مع وزارة النفط العراقية وجرى فيه بحث المبادئ الرئيسية بالنسبة لقانون النفط والغاز".

وتابع عادل "عرض الوفد المفاوض وجهات نظر حكومة إقليم كوردستان إزاء مشروع القانون، وبعد ذلك تمت مناقشة تلك المبادئ التي ستدرج وتضمّن في قانون النفط العراقي".

وأشار إلى أن الوفد الحكومي عقد اليوم اجتماعاً مع الجهات المعنية لصياغة النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العراقية الاتحادية لسنة 2023.

وقال "أجرينا مناقشات بشأن المحاور الرئيسية، وكان هناك تفاهم مشترك بهذا الصدد، وبعد ذلك تناقشنا حول النقاط التي يتعين إدراجها ضمن الموازنة".

كذلك أشار إلى أن الوفد المفاوض زار هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية العراقية لبحث رفع مستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص التعرفة الكمركية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

ومضى يقول "حققت الاجتماعات نتائج جيدة".

وأستدرك عادل قائلاً "لكننا مرة أخرى ما زلنا ننتظر ما يخص النقاط المختلف عليها الآن، بهدف مناقشتها والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها".