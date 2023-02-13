سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي حاكم إمارة رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة: نعتز بصداقتنا مع إقليم كوردستان، ونتطلع إلى توثيق العلاقات على الصعد كافة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وحاكم إمارة رأس الخيمة
مسرور بارزاني وحاكم إمارة رأس الخيمة
کوردستان مسرور بارزاني القمة العالمية للحكومات 2023 حاكم رأس الخيمة دبي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي، اليوم الاثنين 13 شباط (فبراير) 2023، حاكمَ إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين، كذلك جرت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عامة.

وأشار حاكم رأس الخيمة إلى العلاقة الطيّبة التي تجمعهم مع إقليم كوردستان، وقال: "نعتز بصداقتنا مع إقليم كوردستان، ونتطلع إلى توثيق العلاقات على الصعد كافة".

وأكد رئيس الحكومة على القواسم المشتركة بين إقليم كوردستان والإمارات، قائلاً: "نتشاطر قيماً مشتركة، ونرغب في الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال البناء والإعمار".

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