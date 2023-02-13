رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي حاكم إمارة رأس الخيمة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي، اليوم الاثنين 13 شباط (فبراير) 2023، حاكمَ إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين، كذلك جرت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عامة.

وأشار حاكم رأس الخيمة إلى العلاقة الطيّبة التي تجمعهم مع إقليم كوردستان، وقال: "نعتز بصداقتنا مع إقليم كوردستان، ونتطلع إلى توثيق العلاقات على الصعد كافة".

وأكد رئيس الحكومة على القواسم المشتركة بين إقليم كوردستان والإمارات، قائلاً: "نتشاطر قيماً مشتركة، ونرغب في الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال البناء والإعمار".