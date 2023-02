الشراكة الاستراتيجية تتصدر محاور اجتماعات مسرور بارزاني مع الزعماء العالميين

أربيل (كوردستان 24)- يواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عقد اجتماعاته مع كبار المسؤولين العالميين في القمة العالمية للحكومات في دبي 2023.

وسبق لرئيس حكومة إقليم كوردستان أن أشار إلى أن مشاركته في القمة، التي تعقد سنوياً، تهدف إلى اللقاء مع قادتها لمشاركة "قصة كوردستان".

وانطلقت القمة اليوم بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر الأبرز في العالم.

"علاقات راسخة"

وفي وقت سابق من اليوم، التقى مسرور بارزاني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش القمة.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم أن اللقاء شهد تأكيداً متبادلاً على تعزيز العلاقات الراسخة بين إقليم كوردستان والإمارات.

وبحث الجانبان كذلك توطيد أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة.

وبعد اللقاء، كتب مسرور بارزاني في حسابه بموقع تويتر قائلاً "ناقشت مع سبل تعزيز العلاقات. تتوافق طموحاتنا إزاء الأمن الغذائي الإقليمي والتجارة والاستثمار".

Today, HH @MohamedBinZayed and I discussed ways to deepen ties. Our ambitions for regional food security and trade and investment are aligned.



I’m proud to call the UAE a partner -mb.#WGS23 pic.twitter.com/vj4upFtltH — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 13, 2023

وقال بارزاني "أنا فخور بأن أطلق على دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً".

خط مباشر بين تبليسي وأربيل

وقبل ذلك، التقى مسرور بارزاني في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.

وشهد اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى النقاش إزاء فرص فتح القنصلية الجورجية في إقليم كوردستان، وتسيير رحلات جويّة مباشرة بين تبليسي وأربيل.

Friendly exchange with PM @GharibashviliGe on the sidelines of #WGS23.



We’re bound by common challenges and opportunities; regional uncertainty and economic diversification.



We’ve agreed to draw lessons from our stories and build bridges between our peoples. pic.twitter.com/58CXv2S7Oh — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 13, 2023

وفي أعقاب اللقاء، قال مسرور بارزاني بعد لقائه رئيس الوزراء الجورجي "اتفقنا على استخلاص الدروس من قصصنا وبناء الجسور بين شعبينا".

"قيم مشتركة"

كذلك عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان لقاء مع حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين، كذلك جرت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عامة.

وأشار حاكم رأس الخيمة إلى العلاقة الطيّبة التي تجمعهم مع إقليم كوردستان، وقال "نعتز بصداقتنا مع إقليم كوردستان، ونتطلع إلى توثيق العلاقات على الصعد كافة".

وأكد رئيس الحكومة على القواسم المشتركة بين إقليم كوردستان والإمارات، قائلاً "نتشاطر قيماً مشتركة، ونرغب في الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال البناء والإعمار".

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "يسعدني أن أرى صديقي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على هامش القمة العالمية للحكومات".

I’m happy to see my friend HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi during the margins of #WGS23.



I look forward to welcoming His Highness to the Kurdistan Region to reciprocate his warm hospitality in Ras Al Khaimah -mb. pic.twitter.com/tCeiliu8tv — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 13, 2023

وأضاف "أتطلع إلى الترحيب بسموه في إقليم كوردستان للرد بالمثل على كرم ضيافته في رأس الخيمة"، في إشارة إلى زيارة سابقة لمسرور بارزاني إلى رأس الخيمة.

دعم إماراتي للإصلاحات

ويوم أمس، اجتمع مسرور بارزاني مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجرى في اللقاء، الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة.

وشكر رئيس الحكومة دولة الإمارات على دعمها المتواصل للإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالي التجارة والاستثمار.

وعبر الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان، كما أعرب عن رغبته في توطيد آفاق العلاقات الثنائية على الصعد كافة.

Pleasure to reaffirm our partnership with HH @HHShkMohd in Dubai today.



I thanked him for his friendship and support to the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/IlGIeHN02E — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 12, 2023

وبعد اللقاء قال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسرنا التأكيد مجدداً على شراكتنا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في دبي".

وانطلقت القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وجمعت تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.