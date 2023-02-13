"لن تمرر دون الكورد".. جمال كوجر يكشف أسباب تأخر إقرار موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر اليوم الاثنين عن وجود أسباب عديدة قال إنها أخّرت إقرار الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2023.

وقال جمال كوجر في مقابلة مع كوردستان 24، إن التأخر في إقرار الموازنة العامة يعود بالدرجة الأساس إلى "مشاكل اقتصادية وفنية وسياسية بالإضافة إلى التأخر في تشكيل الحكومة العراقية الحالية".

وأوضح أن الموازنة استندت إلى أساسين، أحدهما يتعلق بملف الإيرادات والثاني يتمحور عن تقدير الإيرادات بسعر الدولار وتذبذب قيمة الدينار، لافتاً إلى أن هذا الأمر أدّى إلى التأخر في إقرار الموازنة.

وأشار كوجر إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد والخلافات السياسية بينهما يمثل سبباً آخر في عدم تمرير مشروع قانون الموازنة.

وتابع "يبدو أن الاتفاق بين إقليم كوردستان والأطراف التي شكلت الحكومة العراقية، لن يطبق مستقبلاً، إلى جانب عدم إرسال مبلغ الـ200 مليار دينار من بغداد إلى الإقليم".

وبيّن كوجر أن الموازنة لن تمرر داخل البرلمان من دون الكورد.