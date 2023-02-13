سیاسة

دانا عبد الكريم: خلافات سياسية تمنع وزراء الاتحاد الوطني من حضور الاجتماعات الحكومية

author_image Kurdistan24 اربیل
دانا عبد الكريم
دانا عبد الكريم
کوردستان إقليم كوردستان دانا عبد الكريم

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم اليوم الاثنين إن عدم مشاركة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني يرجع بالدرجة الأساس إلى الخلافات السياسية.

وأضاف عبد الكريم في تصريح لكوردستان 24، أن عدم مشاركة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعي سببه "الخلافات السياسية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشاكل والعقبات يتعين أن تطرح وتعالج في الاجتماعات والحكومية.

وأشار الوزير إلى أن حركة التغيير مع تضافر جهود القوى السياسية وتوحدها إزاء القضايا الوطنية، وعدم الخلط بين الخلافات السياسية والقضايا الأخرى.

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