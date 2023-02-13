الثروات الطبيعية وسومو تبحثان تحقيق "أفضل أشكال التنسيق" بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد وزارة الثروات الطبيعية برئاسة الوزير بالوكالة كمال محمد، اليوم الاثنين 13 شباط 2023، شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وخلال الزيارة، أكد وفد وزارة الثروات الطبيعية وشركة سومو على أهمية تحقيق أفضل أشكال التنسيق بين الجانبين، كذلك تمت مناقشة الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يفضي لإصدار قانون النفط والغاز العراقي تحت مظلة الدستور.

وأجرى وفد حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى بغداد يوم السبت للمضي في المحادثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية، إذ عقد سلسلة اجتماعات في سبيل التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الاتحادية المعنية.