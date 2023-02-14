دمشق توافق على فتح معبرين إضافيين لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أربيل (كوردستان24)- وافق الرئيس السوري بشار الأسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين.

وقال غوتيرس في بيان، "أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر".

ودعت واشنطن الأحد مجلس الأمن إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية مع تركيا.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أكثر من 35 ألف قتيل، فيما تضاءلت آمال العثور على ناجين بعد أسبوع على الكارثة.

في غضون ذلك أعلنت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا الإثنين، إن عدد قتلى الزلزال في المنطقة وصل إلى 2274.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين تجاوز 12400 وأن هذه الأعداد تعتمد على بيانات راجعتها أيضا مصادر طبية.