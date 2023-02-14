اقتصاد

أسعار النفط تنخفض بعد الإعلان عن إفراج لاحتياطي أمريكي

author_image سوار أحمد
العالم النفط الاسعار تراجع

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي و بتقارير أخرى عن وصول مزيد من المعروض إلى السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 70 سنتا ، إلى 85.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 91 سنتا إلى 79.23 دولارًا للبرميل.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو بيان كان قد صدر بتكليف من الكونجرس في السنوات السابقة.

وتراجعت مخاوف الإمدادات مع إبحار شحنة من الخام الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي يوم الاثنين ، في أول إبحار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير شباط.

وجيهان هو نقطة النهاية لخطوط الأنابيب التي تحمل النفط من أذربيجان والعراق ويمكن تصدير حوالي مليون برميل يوميًا من النفط الخام من هناك.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من أكبر سبعة أحواض من الصخر الزيتي إلى مستويات قياسية في مارس/ آذار ، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري عن إنتاجية الحفر يوم الاثنين.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام في أحواض الصخر الزيتي سيرتفع بنحو 75 ألف برميل في اليوم في مارس إلى مستوى قياسي بلغ 9.36 مليون برميل في اليوم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف