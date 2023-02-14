سیاسة

الصحاف: لا وفيات بين أبناء الجالية العراقية في سوريا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عدم وجود وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا.

وقال الصحاف في بيان، أن "السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية العراقية في سوريا للتأكد من سلامتهم بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا".

وبين أن "ومع وجود تاكيدات حكومية بعدم وجود وفيات أو إصابات بين أبناء الجالية العراقية الا أن السفارة تتواصل مع العوائل التي تقطن مناطق الكارثة وتتفقد احتياجاتهم كون البعض منهم تضررت منازلهم بسبب الزلزال وأصبحت غير آمنة بسبب تزعزعها".

وأضاف، "كما واستقبل القائم بالاعمال عدد من الشخصيات السورية التي قدمت شكرها وتقديرها لحكومة وشعب العراق لكرم المساعدات المقدمة، إضافة لتوجيهه  كادر السفارة بالمتابعة مع المنافذ الجوية والبرية لتفويج رحلات وقوافل المساعدات وعلى مدار الساعة" .

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