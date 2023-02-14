وزير الموارد: السدود العراقية لم تتأثر بالزلزال

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين، بشأن حقيقة تأثر السدود العراقية بالزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا ،فيما أكدت استعداداتها لمواجهة أي تدفق من المياه بشكل كبير الى الأراضي العراقية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المياه التي تتدفق من تركيا في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات طبيعية جدا".

وأكد أن "الجانب التركي بين عن طريق السفارة العراقية في أنقرة ان السدود الرئيسية المؤثرة وضعها مستقر ولا يوجد اي خطورة أو أي آثار سلبية بالنسبة الى سدودهم وحاليا لا توجد نية لديهم لإطلاق كميات كبيرة من المياه".

وأضاف ذياب، أن "السدود العراقية في حالة مطمئنة جدا وآمنة في حالة حدوث اي طارئ".

وأكد أن "الاستعداد لاستقبال أي كمية من المياه تأتي من تركيا خصوصاً وأن هناك فراغاً خزنياً كبيراً في السدود العراقية يستوعب لربما كل المخزون في السدود التركيا بالوقت الحالي ،ما يمكننا من خزن المياه فيها بشكل أمن ومستقر".

ولفت الى أن "الوزارة تتابع الموضوع بشكل جدي" ،متوقعاً "عدم تخلي تركيا عن سدودها خصوصاً أنه لا توجد أضرار وأن السدود تصمم بمعامل أمان عالٍ جدا ضعف التوقعات التي تحدث بالنسبة للهزات الأرضية لأهمية السدود من الناحية الهندسية وخطورتها أيضاً".