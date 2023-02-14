قتلى وجرحى في هجومٍ مسلّح داخل جامعةٍ بولاية أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثلاثة أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجومٍ نفّذه مسلّح داخل مبنى جامعةٍ بولاية ميشيغان الأميركية، أمس الاثنين.

وفتح المسلح النار في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، حسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان الذي أوضح أن عدداً من الجرحى في حالةٍ حرجة.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وقال روزمان "لدينا حالياً مئات أفرادالشرطة وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفيدراليين في حرم الجامعة، يعملون في جهود منسّقة لضمان الأمن والتعرف على المشتبه به والقبض عليه".

وأخلت شرطة الولاية عدداً من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار، وعلّقت إدارة الجامعة كل الأنشطة لمدة 48 ساعة.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.

ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد عدد سكانها، ويملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل 3 سلاحاً.