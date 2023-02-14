صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار وثلوج في البلاد غداً الأربعاء

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء الطقس الأمطار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ويكون غائماً ممطراً في اقسامها الغربية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

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