بسبب زلزال تركيا وسوريا.. أربيل تعلق الاحتفال بـ"الفالنتاين"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الثلاثاء، تعليق الاحتفال بمناسبة عيد الحب المعروف بـ"الفلنتاين"، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وهنأ محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان، المواطنين بمناسبة عيد الحب المعروف بـ"الفلنتاين" غير أنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه جراء سقوط آلاف الضحايا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا قبل أيام.

واضاف خوشناو إنه "لن يتم إجراء أي احتفال رسمي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بمناسبة عيد الحب العالمي نحن نظهر فقط حبنا لأحبائنا في (غرب وشمال) كوردستان، والعالم بأسره".

ويحتفل الملايين حول العالم في 14 فبراير/شباط من كل عام بعيد الحب.