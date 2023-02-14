سیاسة

بسبب زلزال تركيا وسوريا.. أربيل تعلق الاحتفال بـ"الفالنتاين"

author_image سوار أحمد
ي
ي
کوردستان محافظ اربيل عيد الحب الزلزال

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الثلاثاء، تعليق الاحتفال بمناسبة عيد الحب المعروف بـ"الفلنتاين"، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وهنأ محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان، المواطنين بمناسبة عيد الحب المعروف بـ"الفلنتاين" غير أنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه جراء سقوط آلاف الضحايا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا قبل أيام.

واضاف خوشناو إنه "لن يتم إجراء أي احتفال رسمي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بمناسبة عيد الحب العالمي نحن نظهر فقط حبنا لأحبائنا في (غرب وشمال) كوردستان، والعالم بأسره".

ويحتفل الملايين حول العالم في 14 فبراير/شباط من كل عام بعيد الحب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف