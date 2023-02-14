العراق يسعى لاستضافة مؤتمر بغداد3 للتعاون والشراكة

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت وزارة الخارجية العراقية على وجود مساعٍ لاستضافة العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في محادثةٍ مع جيمس جيفري رئيس برنامج الشرق الأوسط والسفير الأسبق في العراق، استضافها مركز ويلسون في واشنطن.

وذكر بيانٌ للخارجية العراقية، أن "الحديث تناول العلاقات العراقية- الأميركية وآفاقها في دعم جهود الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى"الروابط المُشترَكة التي تجمع الجانبين، ورغبة كل منهما في توثيق الأطر الاقتصاديَّة التعاونيَّة بين البلدين في ضوء اتفاق الإطار الاستراتيجيّ"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ولفت البيان إلى أن "وزير الخارجية استعرض دور العراق الإقليميّ في تقريب وجهات النظر في المنطقة والعلاقات العراقيَّة التعاونيَّة بكل من مصر والأردن في إطار الآليَّة الثلاثيَّة، والتعاون الوطيد بين العراق والسعوديَّة وبقية دول مجلس التعاون الخليجيّ".

وختم بيان الخارجية، بالإشارة إلى وجود "مساعي عراقية في استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، للمضيّ قدماً في بناء جسور التعاون، وتعزيز الحوار الإقليميَّ بما يعزز المصالح المُشترَكة".