وكالة الاستخبارات: القبض على خمسة عناصر إرهابية في نينوى

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، 14 شباط 2023 القبض على خمسة عناصر ارهابية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوكالة تابعته كوردستان 24 أن "الجهد الاستخباري والعمليات النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية مستمرة، حيث أسفرت الجهود عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى".

واضاف أن "المتهمين اشرت بحقهم معلومات تثبت انتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملوا في ما يسمى فرقة (القادسية وولاية الجند قاطع الموصل)"، مشيرا الى أن "الواجبات نفذت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا"..