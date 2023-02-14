سیاسة

وكالة الاستخبارات: القبض على خمسة عناصر إرهابية في نينوى

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، 14 شباط 2023 القبض على خمسة عناصر ارهابية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوكالة تابعته كوردستان 24  أن "الجهد الاستخباري والعمليات النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية مستمرة، حيث أسفرت الجهود عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى".
واضاف أن "المتهمين اشرت بحقهم معلومات تثبت انتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملوا في ما يسمى فرقة (القادسية وولاية الجند قاطع الموصل)"، مشيرا الى أن "الواجبات نفذت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا"..

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف