سیاسة

النفط النيابية: العراق سيحقق فائضاً مالياً بأكثر من 24 مليار دولار العام الحالي

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، 14 شباط ان العراق سيحقق فائضاً مالياً بأكثر من 24 مليار دولار العام الحالي، فيما حددت سعر برميل النفط في الموازنة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "سعر برميل النفط سيكون بموازنة العام الحالي بحدود 65 دولارا للبرميل الواحد ما سيحقق فائضاً مالياً"، مبينا ان "التوقعات الحالية تفيد باستمرار ارتفاع اسعار النفط الخام ما بين 85-100 دولار، في الأسواق العالمية هذا العام نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الأخرى اثر الحرب الروسية – الاوكرانية".

واضافت ان "حجم الفائض المالي لهذا العام 68,000,000 مليون دولار يومياً، وشهرياً 2 مليار و40 مليون دولار ليكون المجموع السنوي 24 مليارا و480 مليون دولار"، مشددة على "ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل وإنتاج سلع وخدمات محلية الصنع، بالتزامن مع إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي على السلع التي تنتج محليا".

وأكدت على اهمية "تفعيل دور الرقابة والحيلولة دون رفع السلع المنتجة محليا وإبقائها ضمن أسعار تساوي أو أقل من أسعار السلع الأجنبية المنافسة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف