النفط النيابية: العراق سيحقق فائضاً مالياً بأكثر من 24 مليار دولار العام الحالي

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، 14 شباط ان العراق سيحقق فائضاً مالياً بأكثر من 24 مليار دولار العام الحالي، فيما حددت سعر برميل النفط في الموازنة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "سعر برميل النفط سيكون بموازنة العام الحالي بحدود 65 دولارا للبرميل الواحد ما سيحقق فائضاً مالياً"، مبينا ان "التوقعات الحالية تفيد باستمرار ارتفاع اسعار النفط الخام ما بين 85-100 دولار، في الأسواق العالمية هذا العام نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الأخرى اثر الحرب الروسية – الاوكرانية".

واضافت ان "حجم الفائض المالي لهذا العام 68,000,000 مليون دولار يومياً، وشهرياً 2 مليار و40 مليون دولار ليكون المجموع السنوي 24 مليارا و480 مليون دولار"، مشددة على "ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل وإنتاج سلع وخدمات محلية الصنع، بالتزامن مع إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي على السلع التي تنتج محليا".

وأكدت على اهمية "تفعيل دور الرقابة والحيلولة دون رفع السلع المنتجة محليا وإبقائها ضمن أسعار تساوي أو أقل من أسعار السلع الأجنبية المنافسة".