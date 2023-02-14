سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد على أهمية تعزيز علاقات اقليم كوردستان مع دول الخليج

الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يدعو إقليم كوردستان للمشاركة في إجتماعات المجلس
author_image مظفر مزوري
کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان القمة العالمية للحكومات مجلس التعاون الخليجي دبي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، الامين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم " استقبلنا اليوم في إطار مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات في دبي، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي".

وأضاف بارزاني "وفي مستهل اللقاء، قدمنا التهاني إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، وأكدنا على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية".

وأشار بيان رئيس الحكومة الى أن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي "دعا إقليم كوردستان للمشاركة في اجتماعات المجلس، وجدد التأكيد على رغبة الدول الخليجية في المضي بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف