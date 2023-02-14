مسرور بارزاني يؤكد على أهمية تعزيز علاقات اقليم كوردستان مع دول الخليج

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، الامين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم " استقبلنا اليوم في إطار مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات في دبي، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي".

وأضاف بارزاني "وفي مستهل اللقاء، قدمنا التهاني إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، وأكدنا على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية".

وأشار بيان رئيس الحكومة الى أن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي "دعا إقليم كوردستان للمشاركة في اجتماعات المجلس، وجدد التأكيد على رغبة الدول الخليجية في المضي بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان".