ثقافة وفنون

صدور العدد الأول من مجلة "رؤى المستقبل"

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غلاف المجلة
غلاف المجلة
کوردستان رؤى المستقبل مجلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، الثلاثاء، صدورالعدد الأولى من مجلة "رؤى المستقبل" الشهرية.

وتضمنت المجلة الصادرة باللغة العربية، موضوعاتٍ مختلفة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أخبارٍ منوّعة عن الفن والثقافة والصحة.

ومؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، تعمل على مواكبة الرؤى التنموية الطموحة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ودعم السياسات العامة واستشراف المستقبل في ظل التطوّرات المتسارعة من أجل التنبؤ السليم لمستقبل أفضل.

وتُعنى المؤسسة أيضاً، بإجراء الدراسات والبحوث في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية للقضايا التي تهمّ المنطقة وتؤثّر في مستقبلها.

كما تعمل على إجراء استطلاعات الرأي، بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المطلوبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، كالندوات والمؤتمرات.

 

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