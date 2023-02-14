نيجيرفان بارزاني من مدينة ديلوك المنكوبة : حكومة أقليم كوردستان مستعدة لاي مساعدة لتركيا

أربيل (كوردستان 24 ) - زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني محافظة ديلوك في شمال كوردستان لتقديم تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال.

بهدف تقديم التعازي والمواساة لاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا ومناطق في شمال كوردستان ،زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني محافظة ديلوك في شمال كوردستان بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 شباط 2023، ومن المقرر أن يتوجه الى باقي المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 من الشهر الجاري .

وكانت أولى محطات زيارة نيجيرفان بارزاني الى مكتب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في محافظة ديلوك وعقد هناك مؤتمرا صحفيا قال فيه : "نيابة عن الرئيس بارزاني وشعب كوردستان ، أتيت أقدم التعازي لأسر جميع ضحايا الزلزال في تركيا وشمال كوردستان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ".

وعبر رئيس إقليم كوردستان في مؤتمره الصحفي عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم أي نوع من المساعدة لتركيا،وقال "اليوم تقام جنازات في كل بيت في كوردستان وقد علقنا الاحتفالات والمناسبات في عدة اماكن للتعبير عن تعازي شعبنا لضحايا الزلزال ، وأن تركيا كانت دائما تقف سندا لنا في المراحل الصعبة التي واجهناها "

وقال نيجيرفان بارزاني في ختام كلمته خلال المؤتمر الصحفي "تركيا دولة عظيمة وقوية وأستطاعت التغلب على العديد من الصعوبات وستتغلب على هذه الكارثة أيضا ".