سیاسة

"همسة ماجد"على خطى بقية مشاهير السوشيال ميديا ..القضاء يصدر أمراً بالقبض عليها

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الاعلامية همسة ماجد
الاعلامية همسة ماجد
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت محكمة تحقيق الكرادة، الثلاثاء، 14 شباط أمراً بالقبض على مقدمة البرامج التلفزيونية همسة ماجد بتهمة نشر "محتوى هابط".وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة وإطلعت كوردستان 24 عليها ، أمراً لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على "همسة ماجد بتهمة الفعل الفاضح وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقية. ولم يعرف بعد ما إذا كان أمر القبض مرتبط بحكم سابق قضى بحبس "همسة ماجد" 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمها إثر إدانتها بتهديد محامية.

وفي 30 تشرين الثاني الماضي 2022، كشف مصدر قضائي، عن صدور قرار يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق الفنانة والاعلامية العراقية همسة ماجد جراء تهديد محامية.

وأوضح المصدر أنه "تم اصدار قرار يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق الفنانة والاعلامية همسة ماجد على خلفية تهديدها لمحامية". وأضاف أن "القرار جاء مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية".

أمر محكمة الكرخ بالقبض على همسة ماجد
أمر محكمة الكرادة  بالقبض على همسة ماجد

 

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