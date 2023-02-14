الداخلية العراقية تعلن تلقّيها 96 ألف بلاغ ضد "المحتوى الهابط"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن وزارته تلقّت 96 ألف بلاغ ضد ما يعد محتوى هابطاً في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة استقبال الشكاوى والإخبارات التي أطلقتها الداخلية مؤخراً لهذا الغرض.

يأتي ذلك، في أعقاب توجيهاتٍ من مجلس القضاء الأعلى، نهاية الأسبوع الماضي، باتّخاذ إجراءاتٍ مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المحنا "تجاوب المواطنين دليلاً ومؤشراً" على صحة الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الداخلية بشأن عمليات الاعتقال، التي طالت بعض صناع المحتوى.

وقال في مؤتمرٍ صحفي عقده أمس الاثنين، بمقر الوزارة، إن "قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر أي شيء مسيء، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي".

وجدّد المحنا تأكيده على أن "هذا الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه أو محاربة الحريات، إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعد خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي".

ولفت إلى أن "الوزارة ستحاسب أي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري المحتوى الهابط والمنتهك للقانون".

مشيراً إلى وجود "إجراءات إدارية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وإجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة الأمنية والمجتمع".

وزاد "المعيار الأول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي كفل الحريات لكل المواطنين، لكن تبقى هذه الحرية مقيدة بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة وحياة الآخرين".

وكشف المتحدث باسم الداخلية العراقية عن وجود "لجنة لفحص المحتوى، تعرض الموضوع على الجهة الأمنية، وهي من تقوم بعرضه على قاضي التحقيق، وهو من يحدد، فيما إذا كان هناك تجاوز على القانون أم لا؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية".