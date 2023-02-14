السوداني للجنة النزاهة البرلمانية: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إن مكافحة الفساد في البلاد تتطلب جدية وإرادة سياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السوداني مع رئيس وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية.

وذكر بيان أصدره مكتب السوداني أن الاجتماع شهد بحث آليات مكافحة الفساد، وسبل تطويرها للتصدي لقضايا الفساد عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، للعمل وبشكل جدي في حماية المال العام، وملاحقة المتورطين والمدانين بجرائم الفساد بشقيه المالي والإداري، واسترداد الأموال المسروقة.

وأكد السوداني "ضرورة التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعة لمواجهة الفساد الذي حظي باهتمام الحكومة، وجعلته واحداً من أولويات منهاجها الوزاري".

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى أن "مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية إلى جانب الدور الفعّال لمجلس النواب في مجالي الرقابة والمساءلة".