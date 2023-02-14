كوردستان تحيل أول طفل مصاب بالسرطان إلى إسبانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت حكومة إقليم كوردستان، أنها أحالت أول طفل مصاب بالسرطان من الإقليم إلى إسبانيا بهدف تلقي العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "بعد عام من العمل على مشروع معالجة الأطفال المصابين بالسرطان في إقليم كوردستان، أُحيل أول طفل يبلغ من العمر عامين إلى برشلونة في إسبانيا بغرض العلاج".

وأضافت أن "المشروع يُنفذ بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان وممثلياتها ومنظمة حماية الطفل وحكومة إقليم كتالونيا ووزارة الصحة الإسبانية".

وأشارت إلى أن "هذا المشروع مخصص للأطفال المصابين بالسرطان، ولا سيّما من يصعب علاجهم بسهولة في كوردستان".

من جهته قال وكيل ممثلية حكومة الإقليم لدى إسبانيا والبرتغال آيدن أوستان للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، "نحن في ممثلية حكومة الإقليم لدى إسبانيا، نعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان من الذين يصعب علاجهم في كوردستان، لذلك نحاول إحالتهم إلى هنا، وأول طفل من أهالي مدينة كركوك وصل إلى برشلونة في إسبانيا".

ولفت إلى أنه "تتكفل الحكومتان الكاتالونية والإسبانية بمصاريف الجراحة والإجراءات الطبية الأخرى للأطفال المرضى، في حين تتحمل منظمة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية تكاليف التنقل والإقامة إلى حين تلقي العلاج كاملاً".

وأضاف أوستان "المشروع يشمل جميع أطفال كوردستان دون أي تمييز، وخير دليل على ذلك الطفل الذي وصل إلى كاتالونيا".

وعبر عن أمله في التمكن "من إيجاد العلاج الكامل له، وإعادته إلى كوردستان بصحة جيدة، والمضي قُدماً في المشروع لخدمة باقي الأطفال المصابين بالسرطان".

وختمت الدائرة أن "حكومة إقليم كوردستان، تواصل من خلال ممثلياتها سواء في الداخل أو الخارج، تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وسائر أبناء الجالية الكوردية"، مشددة على أنها "واحدة من الخطوات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تحظى بأولوية التشكيلة الوزارية التاسعة".