"ننظر إليها باحترام".. أردوغان يشيد بإغاثات إقليم كوردستان لمنكوبي الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بالمساعدات الإنسانية التي قدمها إقليم كوردستان للمنكوبين من الزلزال الذي ضرب بلاده وأوقع آلاف الضحايا.

تصريحات أردوغان جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي تفقد المناطق التي تأثرت بالزلزال وذوي الضحايا.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان فإن أردوغان أعرب عن امتنانه وتقديره لنيجيرفان بارزاني على تفقده المنكوبين والمناطق المتضررة.

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده تنظر باحترام إلى المساعدات الإنسانية التي قدمها إقليم كوردستان وفرقه الإغاثية التي وصلت إلى المناطق المفجوعة منذ البداية، لمد يد العون إلى الضحايا.

وفي جانب آخر من اللقاء، نقل نيجيرفان بارزاني إلى أردوغان والشعب التركي تعازي ومواساة الرئيس مسعود بارزاني وإقليم كوردستان على الكارثة التي ضربت مناطق عديدة في تركيا وسوريا وأوقعت آلاف الضحايا، كذلك أكد دعم إقليم كوردستان ومساندته لتركيا بهذا الصدد.

وذكر بيان رئاسة الإقليم أن الجانبين تناولا فرص تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان وأوضاع المنطقة عامة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.