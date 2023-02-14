بالصور | متحف أربيل الحضاري يسجل زيادة في أعداد الزوار من الداخل والخارج

أربيل (كوردستان 24)- يعد متحف أربيل الحضاري التابع لمديرية الآثار والتراث في أربيل، أحد أبرز متاحف وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، حيث يعرض بين قاعاته الثلاث 1000 قطعة أثرية تعود لعصور وحقب تاريخية مختلفة.

ويستقبل متحف أربيل الحضاري باستمرار الضيوف والطلبة المحليين والأجانب من جميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية. ويتولى موظفو المتحف تقديم المعلومات التاريخية عن القطع الأثرية إلى الزائرين.

ويشهد المتحف تزايداً مستمراً في أعداد زواره، إذ سجل عام 2022 أكثر من 7,607 زيارات، منها 422 زيارة أجراها طلبة إقليم كوردستان و326 زيارة للزوار الأجانب.

ويعرض المتحف أقدم القطع الأثرية التي عُثر عليها في كهف شاندر، وهي عبارة عن سكاكين وأدوات طحن وأشكال أخرى تعود إلى العصر الحجري القديم.