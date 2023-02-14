ثقافة وفنون

بالصور | متحف أربيل الحضاري يسجل زيادة في أعداد الزوار من الداخل والخارج

author_image Kurdistan24 اربیل
222525
222525
کوردستان إقليم كوردستان متحف أربيل الحضاري

أربيل (كوردستان 24)- يعد متحف أربيل الحضاري التابع لمديرية الآثار والتراث في أربيل، أحد أبرز متاحف وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، حيث يعرض بين قاعاته الثلاث 1000 قطعة أثرية تعود لعصور وحقب تاريخية مختلفة.

ويستقبل متحف أربيل الحضاري باستمرار الضيوف والطلبة المحليين والأجانب من جميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية. ويتولى موظفو المتحف تقديم المعلومات التاريخية عن القطع الأثرية إلى الزائرين.

ويشهد المتحف تزايداً مستمراً في أعداد زواره، إذ سجل عام 2022 أكثر من 7,607 زيارات، منها 422 زيارة أجراها طلبة إقليم كوردستان و326 زيارة للزوار الأجانب.

ويعرض المتحف أقدم القطع الأثرية التي عُثر عليها في كهف شاندر، وهي عبارة عن سكاكين وأدوات طحن وأشكال أخرى تعود إلى العصر الحجري القديم.

222525
222525
222525
222525

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

لأول مرة.. الغاز المصاحب يتحول إلى كهرباء في إقليم كوردستان
  2 ساعات
کوردستان

"ننظر إليها باحترام".. أردوغان يشيد بإغاثات إقليم كوردستان لمنكوبي الزلزال
  2 ساعات
العراق

السوداني للجنة النزاهة البرلمانية: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف