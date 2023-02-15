أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وصول 20 عراقيا إلى بغداد قادمين من تركيا ضمن الجسر الجوي الإغاثي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية، إنه" وصل إلى العاصمة بغداد 20 مواطناً عراقياً قادماً من مدينة غازي عنتاب التركية، بعد أن تم إجلاؤهم من قبل الوفد الحكومي الذي توجه صباح اليوم على متن طائرتي القوة الجوية العراقية ضمن الجسر الجوي الإغاثي".

وأضاف مجيد أن" عملية الإجلاء جاءت بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بتسهيل عودة العراقيين اللاجئين والمقيمين في البلدان التي تعرضت إلى الزلزال، للراغبين بالعودة الطوعية".

وأشار إلى، أن" وزارة الخارجية أخذت على عاتقها تسهيل عودة العراقيين ووجهت الممثليات بتوفير الأجواء الملائمة للعودة واستخراج وثائق السفر المؤقتة لمن لا يحمل وثيقة سفر رسمية، كما وأنه تم تأمين الحافلات لإيصالهم إلى محافظاتهم".

وتابع مجيد أن "وزارة الخارجية عبر ممثلياتها مستمرة بالتواصل مع الجاليات العراقية وتوفير المستلزمات الضرورية لتسهيل العودة إلى العراق، حيث أقدمت على فتح خطوط ساخنة أعلن عنها لغرض التواصل في حالات الطوارئ".