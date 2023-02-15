سیاسة

الخارجية الإتحادية تسمي سفيرا جديدا للعراق في تركيا

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الخارجية سفير تركيا العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإتحادية، وصول السفير العراقيّ الجديد لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، أن "ماجد اللجماوي، سفير جُمْهُوريَّة العراق المُعين مُؤخراً إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، وصل مساء اليوم الثلاثاء ".

وأضافت، أنه "كان في إستقبال السفير اللجماوي في المطار مسؤولون من وزارة الخارجيَّة التركيَّة، وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيَّة العربيَّة المُعتمدين لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة وغيرهم من المسؤولين".

من جانبه، أكَّد السفير، أنَّه سيبذل قصارى جُهده من أجل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة أكثر من أي وقت مضى.
ومن المُقرر أنَّ يبدأ السفير الجديد مهام عمله في السفارة العراقيَّة في أنقرة اعتباراً من غد.

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