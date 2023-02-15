محافظ المركزي العراقي: البنك عازمٌ على استقرار سعر صرف الدولار

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن البنك عازمٌ على استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الدينار.

وأشار العلاق إلى أن مسؤولية البنك المركزي "إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي "كانت مثمرة جداً واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "المنصة الإلكترونية الجديدة، هي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكاليات تتعلق بالتحويلات المالية الخارجية وهذا يخدم جميع الأطراف".