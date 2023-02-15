سیاسة

"رأس الفتنة الطائفية".. الصدر يطالب "إم. بي. سي" بالتراجع عن بث مسلسل معاوية

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر مسلسل معاوية إم بي سي

أربيل (كوردستان24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء، قناة "إم. بي. سي" التلفزيونية،  بالتراجع عن بث مسلسل معاوية بن أبي سفيان.

ونشر الصدر على موقع تويتر، "أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين، أن تتراجع قناة الـ(أم بي سي) عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية)".

واضاف "فهو رأس الفتنة الطائفية وأوّل من سنّ سبّ الصحابة وأوّل من خرج عن إمام زمانه وشقّ صفّ الوحدة الإسلاميّة، وأوّل من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم".

واعتبر أنّ "بثّ هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ومسلسل "معاوية بن ابي سفيان"، من إخراج المخرج طارق العريان، والذي اثار جدلا كبيرا قبل فترة تصويره.

ب

 

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