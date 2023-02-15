بالصور .. العثور على مطعم عمره 5000 عام في العراق

أربیل (كوردستان 24 )- عثر علماء الآثار في العراق على بقايا مطعم سومري يعود تاريخه إلى 5000 عام.

وتم اكتشاف الموقع الأثري من قبل فريق إيطالي أمريكي مشترك في محافظة ذي قار الشمالية الشرقية ، حيث يعد موطنا لاكبر المواقع الأثرية في الشرق الأوسط.

الفريق المشترك ، الذي جاء إلى العراق من ( جامعتي بنسلفانيا وبيزا )، وجد نظام تبريد أساسي وفرنًا كبيرًا وأوانيًا وأدوات طهي في المطعم.

ويقول علماء الآثار إن المطعم فيه أمكِنة لتناول الطعام والشراب ، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.

تُعرف المدينة التي يقع فيها المطعم أيضًا باسم لكش ، وهي مدينة سومرية قديمة ومركز حضارة في بلاد ما بين النهرين.