سیاسة

بالصور .. العثور على مطعم عمره 5000 عام في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 )- عثر علماء الآثار في العراق على بقايا مطعم سومري يعود تاريخه إلى 5000 عام.

وتم اكتشاف الموقع الأثري من قبل فريق إيطالي أمريكي مشترك في محافظة ذي قار الشمالية الشرقية ، حيث يعد موطنا لاكبر المواقع الأثرية في الشرق الأوسط.

صورة المطعم - AFP

الفريق المشترك ، الذي جاء إلى العراق من ( جامعتي بنسلفانيا وبيزا )، وجد نظام تبريد أساسي وفرنًا كبيرًا وأوانيًا وأدوات طهي في المطعم.

ويقول علماء الآثار إن المطعم فيه أمكِنة لتناول الطعام والشراب ، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.

تُعرف المدينة التي يقع فيها المطعم أيضًا باسم لكش ، وهي مدينة سومرية قديمة ومركز حضارة في بلاد ما بين النهرين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف