الأمانة العامة: عدد الطائرات العراقية التي نقلت المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا بلغ 22 طائرة

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن طائرتين جديدتين محملتين بالمساعدات الإغاثية ستصل اليوم إلى تركيا لإيصالها لضحايا الزلزال المدمر من بينها شحنة مخصصة للجالية العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء، 15 شباط أنه"ضمن سلسلة الجسر الجوي ، ستنطلق اليوم طائرتان إلى غازي عنتاب لإيصال المواد الإغاثية لضحايا الزلزال في تركيا".

وأضاف، أنه" ضمن هذه الوجبة ستكون هناك شحنة مخصصة للجالية العراقية في غازي عنتاب تتضمن موادَّ إغاثية وغذائية ومستلزمات منزلية".

وأوضح مجيد، أن "عدد الطائرات المتوجهة إلى سوريا بلغ 14 طائرة فيما بلغ عدد الطائرات إلى تركيا 8 طائرات".