سیاسة

المرصد: داعش يعدم 12 مختطفا ومصير 63 آخرين لا يزال مجهولا

author_image سوار أحمد
سوریا المرصد السوري داعش تدمر اعدام

أربيل (كوردستان24)- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، ان تنظيم داعش أعدم 12 مختطفا، فيما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولا، في بادية تدمر.

وأفاد المرصد، إن هؤلاء "جرى اختطافهم أثناء قيامهم بجمع الكمأة في بادية تدمر، ضمن بادية حمص الشرقية، ومضى على اختطافهم نحو 5 أيام".

وأوضح المرصد السوري، ومقره بريطانيا، أن تنظيم داعش أعدم "12 شخصا بينهم امرأة، وعنصرا من قوات النظام، بينما لا يزال مصير نحو 63 مجهولا، عقب اختطافهم".

وأشار الى أن المختطفين "بينهم نساء وغالبيتهم العظمى من عمال جمع الكمأة، إذ كانوا يقومون بعمليات الجمع والبحث".

ولفت إلى أن "ذلك يأتي في ظل استغلال خلايا التنظيم انشغال المجتمع الدولي والعالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".

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