توضيح من الصحة العراقية بشأن وجود علاج قد يؤدي إلى وفاة الأطفال

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، 15 شباط توضيحاً بشأن ما نشر بشأن وجود علاج قد يؤدي للتسمم والوفاة بين الأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته كوردستان 24 (15 شباط 2023) ، إن "ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاج قد يؤدي إلى التسمم والوفاة بين الأطفال، نؤكد أن هذا العلاج وغيره، من المواد التي تحتوي على مواد سامة، غير مسجلة وغير مقرة أساساً من قبل الوزارة ولا يمكن تواجدها سواء في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الأهلية وهي غير مجازة للاستيراد داخل البلاد".

وأضاف، أن "الوزارة سبق لها أن أعممت كتباً بهذا العلاج وغيره"، موضحاً، أن "أي منتج دوائي قد يكون له تأثير صحي سلبي فأِن دائرة الأمور الفنية بالوزارة تتابعه وتعممه على الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ونقابة الصيادلة بمنع تداوله ومحاسبة المخالفين، ونؤكد تواصل وزارة الصحة المستمر ومتابعتها لمثل هذه المستجدات مع المؤسسات والمنظمات المعنية داخل وخارج العراق".

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة العراقية، من شراب هندي الصنع، لاحتوائه على مادة سامّة.

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة معممة إلى الأقسام والشعب والمخازن المرتبطة بمكتب معاون المدير العام لشؤون الخزن والتوزيع في الوزارة، تلقى "ناس" نسخة منها، (13 شباط 2023)، أن "الشراب يحتوي على مادة جلايكول الاثيلين السامّة".