إيلون ماسك: أواخر 2023 سيكون «وقتاً مناسباً» لإيجاد رئيس جديد لتويتر

أربيل (كوردستان 24 )- قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، اليوم الأربعاء، 15 شباط إنه عند الاقتراب من أواخر 2023 سيكون «الوقت مناسباً» لإيجاد شخص آخر لإدارة تويتر، وهو وقت توقَّع أن يستقر فيه وضع منصة التواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك، في تصريحات أدلى بها عن بُعد، خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، لدى سؤاله عن اختيار رئيس تنفيذي جديد لتويتر وموعد تعيينه: «أعتقد أنني بحاجة إلى إيصال المنظمة لوضع مستقر والتأكد من أنها في موقف مالي قوي، وأن خريطة طريق المنتج مرسومة بشكل واضح».

وتابع: «لا أعرف، أنا أخمِّن، ربما صوب نهاية هذا العام سيكون وقتاً مناسباً للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة؛ لأنني أعتقد أنها يجب أن تكون في وضع مستقر، كما تعلمون، بنهاية العام الحالي».

وصرّح ماسك، في 21 ديسمبر (كانون الأول)، في تغريدة على تويتر، بأنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي «بمجرد أن أجد من هو أحمق بما يكفي لتولّي الوظيفة!».

وأضاف أنه سيقوم بعد ذلك «بإدارة فِرق البرمجيات والخوادم فحسب».

ونشر ماسك استطلاعاً على تويتر، قبل ذلك بأيام، يسأل فيه عما إذا كان عليه أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، وردّ أغلب المشاركين بالقول إن عليه أن يفعل ذلك.