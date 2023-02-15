وزير الموارد المائية العراقي : " لا مخاطر على السدود من زلزال تركيا"

أربيل (كوردستان 24 ) أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، أن سدود المياه بمأمن من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وأنه لا مخاطر من انهيارات تمهد لكوارث وفيضانات، مشيرا في الوقت نفسه إلى إجراءات للحد من شح المياه.

وتابع الوزير عون في مقابلة مع " العربي الجديد " وتابعتها كوردستان 24 : " تواصلنا مع نظرائنا في تركيا وأبلغونا أنه لم تحصل مخاطر على السدود الرئيسية المؤثرة، وخاصة سدي أتاتورك على نهر الفرات وأليسو على نهر دجلة، وكذلك كانت لدينا اتصالات مع الجانب السوري (نظام بشار الأسد) وطمأنونا بأن وضع السدود لديهم في المناطق التي تعرضت للزلزال ومن بينها سد الطبقة آمن ولم تحدث أي أضرار تستدعي القلق.

وأكد وزير الموارد المائية العراقي أنه لا صحة لما جرى تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأن تركيا سمحت بتدفق كميات مياه كبيرة من سدودها نحو العراق بسبب مخاطر انهيارها.

