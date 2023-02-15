في أول زيارةٍ له منذ 2011.. وزير الخارجية الأردني يصل إلى سوريا

أربيل (كوردستان 24)- يجري وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، زيارةً إلى سوريا هي الأولى له منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمن.

زيارة الصفدي تأتي تعبيراً عن تضامن الأردن مع سوريا بعد الزلزال الذي تأثرت به عدة مدنٍ شمال غربي البلاد ومنطقة الساحل.

كما من المقرّر أن يجري الوزير الأردني زيارةً مماثلة إلى تركيا، "تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما"، بحسب بيانٍ للخارجية الأردنية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيانها، "يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما".

ومن المتوقّع أن يناقش الصفدي "الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني"، وفقاً للبيان.

يأتي ذلك، بينما أعلنت الخارجية أن الأردن سيرسل اليوم طائرتي مساعدات إلى البلدين، مشيرةً إلى أن المساعدات مستمرة في الوصول إلى سوريا عبر الطرق البرية.